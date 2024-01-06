Выплаты прекратят через 25 дней: кто с февраля не получит выплат от государства

Осталось меньше месяца до изменений, которые будут введены в Украине. Согласно нововведениям уже с первого февраля внутренне перемещенные лица не будут получать ежемесячную денежную помощь.
С 1 февраля вводят новые правила получения денежной помощи
Внутренние переселенцы должны учитывать информацию о сокращении выплат с первого февраля. То есть ВПЛ, которые получить этот статус до первого августа прошлого года, получит денежную помощь еще один раз – в январе 2024 года. В общем оформление выплат предусмотрено на полгода. Представители власти отмечают, что в стране нет средств, чтобы продолжать поддержку всех ВПЛ.
Кроме того:
- Лица, которые получили статус внутреннего переселенца после августа 2023 года будут получать средства еще полгода. Позже будут учитывать их имущественное положение. Деньги будут получать те, кто действительно нуждается в финансовой поддержке.
- Сумма выплат не изменится. Они будут сохранены на том же уровне, то есть две тысячи гривен в месяц на взрослого и три тысячи гривен на детей и лиц с инвалидностью. На карточку деньги зачисляют каждый месяц с 15 до 28 числа. То есть последний платеж состоится с середины до конца января.
- Не будет выплат для тех граждан Украины, которые выехали за границу на длительный период – более 30 дней и не предоставили причин такого выезда. Выплаты сохраняются, если лицо выехало за границу в командировку, на лечение или реабилитацию или сопровождало ребенка на лечение.
- Отменят финансовую помощь для тех людей, которые вернулись на прежнее место жительства.
Что касается тех переселенцев, которым продолжат выплаты после первого февраля, то обращаться с заявлением не нужно. Начисление средств будет происходить в автоматическом режиме. Деньги гарантированно будут начислять еще шесть месяцев. Это касается семей, воспитывающих детей с инвалидностью, пенсионеров и многодетных семей.
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