Выплаты прекратят через 25 дней: кто с февраля не получит выплат от государства

Осталось меньше месяца до изменений, которые будут введены в Украине. Согласно нововведениям уже с первого февраля внутренне перемещенные лица не будут получать ежемесячную денежную помощь.

С 1 февраля вводят новые правила получения денежной помощи

Внутренние переселенцы должны учитывать информацию о сокращении выплат с первого февраля. То есть ВПЛ, которые получить этот статус до первого августа прошлого года, получит денежную помощь еще один раз – в январе 2024 года. В общем оформление выплат предусмотрено на полгода. Представители власти отмечают, что в стране нет средств, чтобы продолжать поддержку всех ВПЛ.

Кроме того:

Лица, которые получили статус внутреннего переселенца после августа 2023 года будут получать средства еще полгода. Позже будут учитывать их имущественное положение. Деньги будут получать те, кто действительно нуждается в финансовой поддержке.

Сумма выплат не изменится. Они будут сохранены на том же уровне, то есть две тысячи гривен в месяц на взрослого и три тысячи гривен на детей и лиц с инвалидностью. На карточку деньги зачисляют каждый месяц с 15 до 28 числа. То есть последний платеж состоится с середины до конца января.

Не будет выплат для тех граждан Украины, которые выехали за границу на длительный период – более 30 дней и не предоставили причин такого выезда. Выплаты сохраняются, если лицо выехало за границу в командировку, на лечение или реабилитацию или сопровождало ребенка на лечение.

Отменят финансовую помощь для тех людей, которые вернулись на прежнее место жительства.

Что касается тех переселенцев, которым продолжат выплаты после первого февраля, то обращаться с заявлением не нужно. Начисление средств будет происходить в автоматическом режиме. Деньги гарантированно будут начислять еще шесть месяцев. Это касается семей, воспитывающих детей с инвалидностью, пенсионеров и многодетных семей.