ТЦК будут бессильны: юристы объяснили, как правильно оформить отсрочку от мобилизации

На сегодня в Украине продолжают действовать старые правила набора солдат в ряды армии. Однако по этим правилам они могут получить отсрочку от мобилизации, если ухаживают за другим человеком и в ряде других причин. Юристы рассказали, как получить отсрочку вполне законно.

Когда можно получить отсрочку

Согласно действующему законодательству, можно официально оформить постоянный уход за человеком, если он принадлежит к одной из групп:

люди с инвалидностью первой группы;

дети с инвалидностью;

пожилые люди с когнитивными нарушениями;

люди с неизлечимыми болезнями, которые нарушают функции организма;

тяжелобольные дети, которым еще не предоставлена инвалидность.

Закон предусматривает возможность оформить профессиональный уход за таким человеком или уход на непрофессиональной основе. Во втором случае уход может осуществлять человек, который проживает вместе с больным.

Какие документы нужны для оформления ухода

Чтобы получить отсрочку из-за ухода за больным, нужно предоставить такие документы:

заявление о желании ухаживать за больным человеком;

если больной юридически дееспособен, понадобится заявление от него с согласием на такой уход;

паспорт заявителя и человека, который нуждается в уходе;

идентификационный код заявителя и пациента;

справка о регистрации места жительства обоих;

декларация о доходах и имуществе заявителя, состав семьи заявителя;

справка, подтверждающая необходимость постоянного ухода по состоянию здоровья.

При этом в отсрочке могут отказать из-за ошибок в документе, плохих жилищных условий лица, которое хочет взять на проживание больного человека и по другим причинам.

Напомним, что украинцев задерживают по полицейскому плану перехвата “СИРЕНА”. Юристы отмечают в таком случае не подписывать никаких документов без присутствия адвоката, иначе выиграть такое дело в суде не получится. Добровольное подписание документа – это подтверждение отсутствия принуждения со стороны работников ТЦК.