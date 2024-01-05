Украинцам дали простую формулу для расчета суммы, которую придется платить за доставку газа в 2024 году

В течение нескольких последних лет, кроме стандартной платы за отопление, украинцы дополнительно платят еще и тариф за доставку газа. Его между прочим платят даже те граждане, которые уже давно не пользуются газом, перешли на электричество, но при этом остаются подключенными к газовой трубе. Многие украинцы возмущаются теми цифрами, которые им приходят. Мол, почему так много, почему в другом городе или поселке, людям приходят совсем другие счета? И как вообще рассчитать хотя бы примерно, сколько придется платить за эту транспортировку. Рассчитать можно не приблизительно, а точно. Для этого есть формула, которую можно найти в свободном доступе в Интернете.

Как узнать счет за поставку газа?

Следует знать, что расчет этого тарифа происходит на основе показателей за прошлый год. То есть в 2024 году ежемесячный тариф будет рассчитываться, опираясь на то количество газа, которое вы потребили в 2023 году.

В настоящее время актуальная формула для расчета выглядит следующим образом:

Тариф облгаза * объем потребленный за газовый год / 12

То есть для точного расчета вам понадобится только тариф вашего облгаза (в каждом облгазе он отличается) и объем потребленного газа за предыдущий год.

Последний пункт вы можете найти в специальных платежках, которые получали в течение года, или специальных ресурсах. К примеру, в личном кабинете на сайте Нефтегаза.

Почему тарифы у всех облгазов разные?

На тариф влияют многие факторы, в частности регион, количество населения, обслуживающего тот или иной облгаз, размеры затрат на обеспечение функционирования сети. Например, если речь идет о небольшой деревне и городе, то жители города будут платить меньше, ведь их больше и соответственно сумма за обслуживание сетей делится на всех потребителей. Кстати, самый низкий тариф предлагает АО “Киевгаз” – всего 0,32 копейки за м3, тогда как в некоторых облгазах эта сумма достигает около трех гривен за м3.