К концу недели курс валют сильно удивит: обменники уже готовят новые цифры

Конец и начало года – это всегда изменения на рынке валют. Уже в последние дни 2023 некоторые обменники резко подняли стоимость доллара вплоть до 40 гривен. По состоянию на данный момент, ситуация вроде бы нормировалась и финучреждения и дальше продают доллары в среднем по 39 гривен. Однако к концу этой недели (т.е. до 5 января) ситуация может резко измениться. Причем совсем не в пользу населения. Дело в том, что цена на продажу доллара будет выше, в то время как на покупку ценник наоборот снизят. Разница между этими двумя цифрами будет значимой и, что самое интересное, к этой схеме должны присоединиться и банки.

Обо всем подробно рассказал финансовый аналитик

Об изменениях, которые нас ожидают, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Эксперт считает, что уже через несколько дней курс доллара в обменниках будет следующим: от 37,9 до 40. То есть будут покупать валюту по меньшей цене, а продавать по более высокой.

В банках курс не сильно будет отличаться и составит примерно 38,2/39 гривен.

То есть покупать доллары однозначно выгоднее в банках, но украинцы не спешат это делать из-за того, что на кассе всем выдают купюры 1996 года, которые наделали столько шума за последние несколько месяцев. Напомним, что такие купюры массово отказываются принимать обменники, не хотели их брать и банки, пока НБУ не заставил их это делать.

Разница между курсом валют в обменниках и банках зависит от индивидуальных задач каждого из пунктов обмена.

“Прежде всего, от уровня курсовой “себестоимости” купленной ими валюты. А также платежеспособного спроса со стороны клиентов в этом регионе“, — пояснил Козырев.

В то же время эксперт уверяет, что обменник не будут слишком сильно повышать курс, боясь потерять клиентов, как минимум постоянных.

“В условиях жесткой конкуренции потеря постоянных клиентов из-за слишком завышенного курса намного опаснее, чем продажа им одновременно валюты по максимально возможному курсу. На фоне “разогрева” наличного курса доллара в конце 2023 года для финансистов сейчас важно сочетание максимального объема получаемых доходов от купли/продажи валюты в формате работы “по обороту” и количеству постоянных платежеспособных клиентов”, — подытожил аналитик.