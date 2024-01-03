Для владельцев пластиковых карт от Ощадбанка анонсировали изменения: в чем суть?

Ощадбанк – один из крупнейших банков страны и по совместительству еще и государственный банк. Именно здесь обслуживается львиная доля населения из ряда социальных категорий. Это пенсионеры, внутренне перемещенные лица и другие люди, получающие различные социальные выплаты, субсидию и т.д. Так вот, с начала войны множество людей сменили место жительства, а срок действия их банковских карточек истек. Ощадбанк несколько раз делал заявление по поводу автоматического продолжения действия таких карточек. В 2024 году подобное заявление в очередной раз прозвучало. По состоянию на сегодняшний день, все держатели карт от Ощадбанка, срок действия которых истек еще в 2022 году, могут пользоваться ими, как минимум до 31 марта этого года.

Если карта перевыпущена, ее нужно забрать

Некоторые пользователи с помощью мобильных приложений заказывали перевыпуск карт. В таком случае их следует забрать в работающем отделении банка. Все остальные и дальше могут совершать привычные для себя операции пользуясь “просроченным” пластиком.

“В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года”, — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Пока такими картами можно смело рассчитываться в торговых сетях, получать на них переводы и снимать наличные. Проблемы могут возникнуть только в случае оплат онлайн. Но для этого каждый может оформить в приложении новую карточку, электронную, которой полноценно пользоваться при покупках в Интернете.

Кроме Ощадбанка, об автоматическом продлении срока действия карт уже неоднократно заявлял Приватбанк. Правда, с последним возникали и проблемы. В частности, людям приходят сообщения, чтобы они перевыпустили карты и заказали их доставку Новой почтой по нужному адресу. Но, к сожалению, не все имеют смартфоны. Некоторые пенсионеры до сих пор пользуются кнопочными телефонами, и, конечно же, не смогут заказать онлайн выпуск карты или тем более ее доставку. Горячая линия ПриватБанка не помогает в этом вопросе. Остается только решать все это в отделении.