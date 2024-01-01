За перевод каждых 500 гривен на карту украинцы будут отдавать 90 гривен государству

Национальная стратегия доходов, которую принял Кабинет министров Украины 27 декабря, предусматривает налогообложение банковских переводов украинцев с карты на карту по ставке 18%.

Налоговой позволяют проверять, сколько средств получает человек и взимать налог за все незадекларированные деньги.

Что известно и когда изменения вступят в силу

О новой инициативе рассказал директор экономических программ аналитического центра “Украинский институт будущего” Анатолий Амелин. По его словам, Кабмин утвердил “Национальную стратегию доходов”, но это не о ваших доходах, а о наполнении бюджета… Любые поступления на карточку физлица облагаются 18% (привет, кэшевая экономика). Поэтому в соответствии с нововведениями следует ожидать:

налогообложения всех доходов украинцев, полученных физическими лицами вне предпринимательской деятельности, кроме тех, которые прямо предусмотрены Налоговым кодексом Украины;

в то же время экономист Олег Пендзин отметил, что эта идея далеко не нова, и физические лица должны декларировать и облагать свои доходы, однако сейчас нет возможности отслеживать поступления на банковские карты граждан, поскольку налоговая не имеет доступа к этим данным.

Специалист напомнил, что любые доходы, которые получают украинцы, должны декларироваться. Об этом прямо указано в действующей редакции Налогового кодекса Украины. Однако это делает немного людей, а налоговая не имеет доступа к информации о поступлениях на весовую карточку. Это основная причина того, почему налоговая не выдвигает никаких претензий украинцам относительно получения дохода вне ведения предпринимательской деятельности.

В то же время в Украине уже давно введен финансовый мониторинг. Именно поэтому все подозрительные операции блокируют. Например, банки замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не может документально подтвердить происхождение средств. При этом государство все чаще штрафует банки, поскольку они не слишком тщательно проверяют своих клиентов и часто пропускают операции, которые нарушают правила.