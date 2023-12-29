Предновогодние приметы и традиции: что нужно сделать, чтобы в 2024 году сказочно разбогатеть

30Новый год — это магический период, полный чудес и доброй магии. В новогоднюю ночь все всегда загадывают желания, составляют списки планов и мечтаний на следующий год. Энергетически мощны и несколько дней до Нового года. К примеру, 29 и 30 декабря. 29 декабря это Агаев день, а 30 декабря чтят память Онисии. В эти дни есть множество примет и традиций, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь на себя беду в грядущем году. А еще, чтобы призвать удачу и, что самое главное — деньги.

Что нельзя делать в эти дни?

По традициям и поверьям, в эти дни нельзя:

Ремонтировать обувь. Мол, каждый забитый гвоздь равносилен гвоздю забитому в гроб. Чем более поврежденной будет обувь, тем быстрее умрет ее владелец. Если, конечно, отдаст пару в ремонт. В эти дни нельзя сидеть на столе. Казалось бы странная поговорка, но вспомним, как часто мы любим посидеть на столе, хоть на краешке. Так вот этим вы отгоните от себя финансовое благополучие. Нельзя разговаривать с кем-либо через порог. Вскоре вы с этим человеком сильно повздорите и вообще будете весь год притягивать к себе скандалы. Нельзя в этот день создавать никакие тайны. Все это станет очевидным и негативно повлияет на ваши семейные или дружеские отношения. В эти дни нельзя чаевать без дополнительных вкусняшек. Обязательно поставьте на стол, какое-нибудь печенье, конфету или хотя бы варенье. Иначе привлечете к себе бедность.

Обязательно следите за тем, чтобы ваш кошелек в эти дни был с наличными деньгами. Одни только банковские карточки не подходят. Положите в кошелек реальные банкноты и тогда в Новом году вас будет преследовать финансовая удача и вы не будете нуждаться в деньгах.