Переводы с карты на карту: в ПриватБанке сделали важное предупреждение

В ПриватБанке предупредили клиентов о переводах с карты на карту.

ПриватБанк будет дарить гаджеты Apple своим клиентам, которые переводят средства родным и близким за границу на карты платежной системы Visa. Соответствующую информацию опубликовали на своей странице в Телеграмм.

На рождественские и новогодние праздники Приват поддержит украинцев, которые помогают своим близким, оказавшимся за рубежом.

Что известно

Начиная с 20 декабря этого года все клиенты Привата, которые переводят средства со своих собственных карт Visa, смогут принять участие в розыгрыше гаджетов Apple:

Apple iPhone 15 Pro

Apple Watch Series 9;

беспроводные наушники Air Pods Max;

Apple TV.

Призы будут разыграны между случайными клиентами ПриватБанка, которые выполнят все условия акции.

Как принять участие в программе

Чтобы стать участником акции, нужно до 20 марта 2024 года зарегистрироваться в акции и отправить перевод со своей карты Visa на карту зарубежного банка Visa в евро или гривне на любую сумму. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте ПриватБанка или в мобильном приложении.

Кстати, открыть цифровую валютную карту Visa можно дистанционно без визита в отделение банка. Для этого достаточно воспользоваться приложением Приват24. Также валюту можно покупать онлайн прямо в мобильном приложении.

Напомним, что на днях банкиры раскритиковали новый закон о мобилизации. Речь идет о блокировании счетов украинцев, которые уклоняются от мобилизации. Даже распространение информации о возможной блокировке счетов приведет к тому, что граждане будут массово снимать средства со счетов и выводить их в криптовалюту или хранить наличными. В общем это снизит уровень доверия к банковской системе и вызовет немало трудностей. Если же украинцы начнут массово забирать депозиты, банковскую систему может ждать коллапс.