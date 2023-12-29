Перекази з картки на картку: в ПриватБанку зробили важливе попередження

В ПриватБанку попередили клієнтів про перекази з картки на картку.

ПриватБанк даруватиме гаджети Apple своїм клієнтам, які переказують кошти рідним та близьким за кордон на картки платіжної системи Visa. Відповідну інформацію опублікували на своїй сторінці в Телеграм.

На різдвяні та новорічні свята Приват підтримає українців, які допомагають своїм близьким, які опинилися за кордоном.

Що відомо

Починаючи з 20 грудня цього року всі клієнти Привату, які переказувати кошти зі своїх власних карток Visa, зможуть взяти участь у розіграші гаджетів Apple:

Apple iPhone 15 Pro

Apple Watch Series 9;

бездротові навушники Air Pods Max;

Apple TV.

Призи будуть розіграні між випадковими клієнтами ПриватБанку, які виконають всі умови акції.

Як взяти участь в програмі

Щоб стати учасником акції, потрібно до 20 березня 2024 року зареєструватися в акції та надіслати переказ зі своєї картки Visa на картку закордонного банку Visa в євро або гривні на будь-яку суму. Детальніше про акцію можна дізнатися на офіційному сайті ПриватБанку або в мобільному додатку.

До речі, відкрити цифрову валютну картку Visa можна дистанційно без візиту до відділення банку. Для цього вистачить скористатися додатком Приват24. Також валюту можна купувати онлайн прямо в мобільному додатку.

Нагадаємо, що днями банкіри розкритикували новий закон про мобілізацію. Мова йде про блокування рахунків українців, які ухиляють від мобілізації. Навіть поширення інформації про можливе блокування рахунків призведе до того, що громадяни будуть масово знімати кошти з рахунків та виводити їх в криптовалюту або зберігатимуть готівкою. В загальному це знизить рівень довіри до банківської системи і викличе чимало труднощів. Якщо ж українці почнуть масово забирати депозити, банківську систему може чекати колапс.