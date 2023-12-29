ТЦК задерживают мужчин по плану “Сирена”: адвокат объяснил, в чем хитрость и что делать

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки “одолжили” у полицейских план “СИРЕНА”, который вводят для задержания преступников.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин на своем канале в телеграмм.

Что известно

По словам адвоката, подобные действия ТЦК — это облава, но это называют “мягче” – оперативный план или операция. Однако вместо преступников ТЦК ловят случайных мужчин призывного возраста.

Адвокат пояснил, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины, закреплена конституционная обязанность каждого гражданина защищать Отечество. Поэтому розыск нужен, но для конкретных уклонистов, а не для поиска любого мужчины. Задача государственных органов и должностных лиц — соблюдать закон и действовать в рамках закона.

Как действовать в таком случае

Адвокат объясняет, что если ТЦК задерживает вас незаконно, то главное – ничего не подписывать и требовать прибытия адвоката. Адвокат объяснил следующее:

ТЦК придумали хитрость, после доставки задержанного, начальник ТЦК выносит постановление о нарушении законодательства и накладывает штраф;

в этом постановлении задержанного просят подписаться, одни в таком случае пускают дело на самотек, другие — платят штраф.

Адвокат рассказал, что оба сценария закрывают возможность для выигрыша дела. Получается, что лицо добровольно ставит подпись, поэтому ТЦК якобы не применял принуждение. Поэтому в случае обжалования задержания в суде, суд скажет: почему вы не использовали законное право на обжалование этого постановления? То есть вы согласились с постановлением.

Поэтому подобные дела безнадежны. Именно поэтому не нужно ставить свою подпись до прибытия адвоката. Кстати, на обжалование постановления есть только десять дней, поэтому нужно срочно подать иск. Далее события будут развиваться в зависимости от ситуации.

Напомним, что на днях Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный прокомментировал информацию о мобилизации полмиллиона украинцев и новый законопроект о мобилизации.