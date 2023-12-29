Украинцы массово жалуются на то, что не могут купить доллары или снять их с валютных счетов: что происходит?

В Украине в последние несколько месяцев произошли некоторые изменения на валютном рынке. В частности, обменники внезапно прекратили принимать доллары 1996 года, с большой неохотой принимали купюры даже 2006 года, то есть все те, которые считают “белыми” и старого образца. К этой инициативе присоединились и банки. Доллары могли принять, однако не по реальной стоимости, а на несколько процентов ниже. После волны недовольства среди населения НБУ заставил все банки принимать валюту любого года выпуска, если на ней нет незначительных повреждений. Однако теперь это породило новые проблемы.

Украинцам назад отдают старые деньги

Теперь, когда люди хотят купить доллары в банках или снять их со своих валютных счетов им выдают исключительно купюры 1996 года. Мол, новейших банально нет в наличии, потому что последние несколько месяцев люди только то и делали, что обменивали банкноты старого образца.

“Я дважды отказывалась от того, что мне в кассе давали. Все, абсолютно все купюры были 1996 года. Они такие еще недавно вообще не принимали, а теперь как специально только такие и выдают. Я говорю: а где купюры свежее? Мне отвечают, попробуйте заказать валюту и прийти утром, сейчас нет, но вы можете отказаться», – пишет на сайте Минфина жительница Днепра.

Женщина хотела снять 2000 долларов со своего валютного счета, однако уже две недели не может это сделать.

“Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала“, — объясняют в ПриватБанке.

То есть никаких правил банки не нарушают. И потом, когда вы снова же захотите сдать эти средства в банк их примут, а вот в обменниках вряд ли. НБУ пока не урегулировал этот вопрос с данными фин учреждениями. Работники обменников опираются на то, что их машинки или автоматы буквально не считывают купюры старого образца и соответственно они не могут убедиться, что это не подделка.