Українці масово скаржаться на те, що не можуть купити долари або ж зняти їх з валютних рахунків: що відбувається?

В Україні останні кілька місяців відбулися деякі зміни на валютному ринку. Зокрема, обмінники раптово припинили приймати долари 1996 року, з великою неохотою вони приймали купюри навіть 2006 року, тобто всі ті, які вважають “білими” і старого зразка. До цієї ініціативи були долучились і банки. Долари могли прийняти, однак не за реальною вартістю, а на кілька відсотків нижчою. Після хвилі невдоволення серед населення, НБУ змусив всі банки приймати валюту будь-якого року випуску, якщо на ній немає незначних пошкоджень. Однак тепер це породило нові проблеми.

Українцям назад віддають старі гроші

Тепер, коли люди хочуть купити долари в банках, чи зняти їх зі своїх валютних рахунків їм видають виключно купюри 1996 року. Мовляв, новіших банально немає у наявності, тому що останні кілька місяців люди тільки те й робили, що обмінювали банкноти старого зразка.

“Я двічі відмовлялася від того, що мені в касі давали. Все, абсолютно всі купюри були 1996 року. Вони такі ще недавно взагалі не приймали, а тепер як спеціально тільки такі й видають. Я говорю: а де купюри свіжіше? Мені відповідають, спробуйте замовити валюту і прийти вранці, зараз немає, але ви можете відмовитися“, – пише на сайті Мінфіну мешканка Дніпра.

Жінка хотіла зняти 2000 доларів зі свого валютного рахунку, однак вже два тижні не може це зробити.

“Усі банкноти без ознак підробки або значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без обмежень за роком випуску банкнот іноземної валюти та їхнього номіналу», – пояснюють у ПриватБанку.

Тобто жодних правил банки не порушують. І потім, коли ви знову ж захочете здати ці кошти у банк їх приймуть, а от в обмінниках навряд чи. НБУ поки не врегулював це питання з даними фінустановами. Працівники обмінників спираються на те, що їхні машинки, чи то автомати буквально не зчитують купюри старого зразка і відповідно вони не можуть переконатись, що це не підробка.