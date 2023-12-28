Украинцам назвали лекарства, которые несовместимы с новогодним застольем

Сейчас период праздников, а он всегда сопровождается застольями и нередко с выпивкой. Иногда после длительного застолья у кого-то может болеть голова, живот или развиться симптомы ОРВИ. Какое лекарство при этом можно пить, если вы употребляли алкоголь? И можно ли пить спиртное, например вечером, если утром вы выпили какую-нибудь таблетку? Врачи дали исчерпывающий ответ на эту тему, и рассказали, какие лекарства категорически несовместимы с алкоголем, иначе вы сильно рискуете собственным здоровьем.

Есть несколько категорий лекарств, которые нельзя совмещать со спиртным

Подробно обо всем рассказала врач терапевт с Белогородки Элина Ясницкая, которая ведет свой экспертный блог в социальных сетях.

Она сгруппировала препараты по категориям, и вот что из этого вышло.

Обезболивающие и противовоспалительные: это все препараты основное действующее вещество, в которых ибупрофен, нимесулид (тот же Нимесил) и ацетилсалициловая кислота). Лекарства, принимающие при болезнях предстательной железы: теразозин, доксазозин, антагонисты L-адренорецепторов. Антидепрессанты: их перечень крайне широк и в него вошли не все препараты, однако из наиболее запрещенных: амитриптилин, миртазепин, тритикко, кломипрамин, миасер. Разнообразные успокаивающие, противоэпилептические, снотворные препараты. Интерфероны, т.е. препараты для лечения вирусного гепатита. Лекарство, которое принимает для лечения сахарного диабета. Антибиотики и препараты от грибка: Цефадроксил, Цефаклор, Кетоконазол, Метронидазол, Бензнидазол, Линезолид, Сульфаметоксазол, Циклосерин, Нифуртимокс, Талидомид. Лекарство от туберкулеза: Изониазид, Рифампицин, Пиразинамид. Лекарства, которые используют для урегулирования уровня холестерина: розувастатин, аторвастатин, симвастатин. Антигистаминные препараты.

В этот список входят даже витамины, особенно группы В.

Вообще, любое лекарство, даже если его нет в данном перечне, оно точно не дружит с алкоголем. В любом случае, принимая определенные медикаменты и имея непреодолимое желание выпить бокал шампанского — предварительно консультируйтесь с врачом.