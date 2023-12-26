Товар упал с полки: должен ли украинский покупатель платить в этом случае

Обычно охранники в магазинах и супермаркетах не представляют эти заведения, поскольку работают по найму от других компаний. Именно поэтому они не имеют право заставлять покупателей платить за испорченный товар. Если они пытаются совершить подобные действия, то грушу нарушают действующее законодательство. Это основание для вызова полиции.

Об этом сообщили эксперты “Защиты прав потребителей“. Они отметили, что по поводу товаров покупателям всегда нужно разговаривать только с продавцами магазина.

Что нужно знать

Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, ведь они не представляют магазин. Если заставляют платить за испорченный товар, то это грубое нарушение многих статей ЗУ “О защите прав потребителей” Сам поэтому следует обращаться в милицию.

При этом отмечают, что в подобной ситуации следует требовать просмотра видео с камер наблюдения. Так можно легко доказать, что выдвинутые претензии не имеют оснований.

Если это не даст нужного результата, эксперты советуют вызвать полицию.

Украинцев заставляют переплачивать

В то же время для получения дополнительной прибыли супермаркеты и магазины идут на мелкие “мошенничества” со стоимостью товаров. Один из законных способов – установлении таких цен, чтобы не отдавать покупателю всю сдачу. Схема работает по принципу округления цены:

сумму меньше чем 5 копеек магазин имеет право оставить себе;

сумма больше чем 5 копеек должна быть “прощена” покупателю.

Для примера, при цене 9,96 грн, вы все равно заплатите магазину 10 гривен. Таким образом магазины увеличивают свою прибыль, и не стоит недооценивать эти копейки. За день через магазин проходят тысячи людей, поэтому посчитайте сами.

А чтобы не попасть на этот крючок — всегда оплачивайте покупки карточкой. При оплате с помощью банковской карты правила округления не действуют.