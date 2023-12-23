Банки назвали рискованные операции, после которых счета блокируют без предупреждения

Финансовый мониторинг в Украине значительно усилился. Банки не только имеют полномочия его проводить, они просто обязаны это делать, в противном случае получат штраф. Все для того, чтобы вывести из тени доходы граждан, не желающих официально платить налоги. Следовательно, число платежных операций, по которым может последовать блокировка, увеличивается ежемесячно. Если раньше счет могли заблокировать за переводы сумм на более чем 50 000 гривен, или за слишком подозрительную активность на счете, где в течение дня осуществляется десятки переводов, то сейчас все иначе.

За что блокируют чаще всего?

Финансовый мониторинг работает автоматически и система может идентифицировать как подозрительную любую операцию. Иногда заблокировать счета могут за вывод криптовалюты из онлайн кошелька на какую-либо банковскую карту. Также могут заблокировать операции с нетипичной для пользователя суммой. Допустим, ежемесячное обращение средств на вашем счете составляет примерно 20 000 гривен и здесь вам поступает сумма вдвое, а то и втрое больше. Конечно, финансовый мониторинг может на это среагировать и заблокировать карту до выяснения происхождения этих средств.

Также усилено внимание к счетам публичных лиц, а также народных депутатов, чиновников и т.д.

Среди других причин почему могут заблокировать карточку:

Устаревшие данные о владельце. Если банк присылает вам уведомление, что нужно обновить данные, то это следует сделать иначе может произойти блокировка. Невыплаченные штрафы, алименты, долги за коммуналку и т.д. Счет блокируют, как только исполнительная служба обратится в банк с таким запросом. Совершение крупных покупок в ночное время (банк может расценить эти действия как манипуляции мошенников). Снятие больших сумм наличных денег, особенно в регионах, где вы преимущественно не находитесь. Транзакции на сумму более 400 тысяч гривен.

Банки не просто должны проверить любую подозрительную операцию, но и отреагировать на нее блокировкой. В противном случае они получат штраф за невыполнение своих обязанностей.

“В последнее время количество штрафов растет, и это связано с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных. В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга будут и дальше усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного демократического мира”, – отмечает финансовый аналитик Роман Корнилюк.