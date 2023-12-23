Банки назвали ризиковані операції після яких рахунки блокують без попередження

Фінансовий моніторинг в Україні суттєво посилився. Банки не лише мають повноваження його проводити, вони просто зобов’язані це робити, інакше отримають штраф. Все задля того, аби вивести з тіні доходи громадян, які не хочуть офіційно сплачувати податки. Відтак, число платіжних операцій за якими може послідувати блокування, збільшується чи не щомісяця. Якщо раніше, рахунок могли заблокувати за перекази сум у понад 50 000 гривень, чи за занадто підозрілу активність на рахунку, де протягом дня здійснюється десятки переказів, то зараз все інакше.

За що блокують найчастіше?

Фінансовий моніторинг працює автоматично і система може ідентифікувати, як підозрілу, будь-яку операцію. Інколи заблокувати рахунки можуть за виведення криптовалюти з онлайн гаманця на якусь із банківських карт. Також заблокувати можуть операції з нетиповою для користувача сумою. Допустимо, щомісячний обіг коштів на вашому рахунку складає приблизно 20 000 гривень і тут вам надходить сума удвічі, а то й втричі більша. Звісно ж, фінансовий моніторинг може на це зреагувати й заблокувати картку до вияснення походження цих коштів.

Також посилена увага до рахунків публічних осіб, а ще народних депутатів, чиновників тощо.

Серед інших причин чому можуть заблокувати карточку:

Застарілі дані про власника. Якщо банк присилає вам сповіщення, що потрібно оновити дані, то слід це зробити інакше може відбутися блокування. Несплачені штрафи, аліменти, борги за комуналку тощо. Рахунок блокують, як тільки виконавча служба звернеться у банк з таким запитом. Здійснення великих покупок у нічний час (банк може розцінити ці дії, як маніпуляції шахраїв). Зняття великих сум готівки, а особливо у регіонах де ви переважно не знаходитесь. Транзакції на суму у понад 400 тисяч гривень.

Банки не просто повинні перевірити кожну підозрілу операцію, а й відреагувати на неї блокуванням. Інакше вони отримають штраф за невиконання своїх обов’язків.

“Останнім часом кількість штрафів росте і це пов’язано із глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу у діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу й надалі посилюватимуться, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого демократичного світу”, – зазначає фінансовий аналітик Роман Корнілюк.