Части пенсионеров выплатят благотворительную пенсию: о какой сумме идет речь

В этом году у украинцев появилась возможность получать благотворительные пенсии. Речь идет о благотворительных пожертвованиях от меценатов и неравнодушных.

Благотворительную пенсию по меценатской программе, пенсионеры будут получать не всю сумму. Об условиях получения выплат рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Что известно

В соответствии со статьей 72 пункта 1 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, пенсионеры могут получить 70% от благотворительного пожертвования. Остальные 30% будут поступать на отдельный счет Пенсионного фонда Украины.

Предполагается, что 30% взысканных средств с пожертвований в бюджет Пенсионного фонда Украины поможет финансировать государственную систему пенсионного обеспечения для тех групп пенсионеров, доходы которых полностью зависят от нее. Эти средства будут поступать в бюджет Пенсионного фонда.

Для лучшего понимания, если благотворитель направит конкретному пенсионеру десять тысяч гривен, то средства будут распределены следующим образом:

70% получит пенсионер, то есть семь тысяч гривен;

30% останутся на счету Пенсионного фонда Украины, то есть три тысячи гривен.

Что изменится для пенсионеров в 2024 году

С нового года в Украине вырастут минимальная и максимальная пенсионные выплаты. Это связано с ростом минимальной заработной платы, которая кстати с 6 700 вырастет до 7 100 гривен.

Также уже весной пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. Ориентировочно в марте украинцы начнут получать увеличенную пенсию. Также этой весной впервые будут применены специальные пенсионные баллы. Общий принцип их применения до сих пор неизвестен. Однако главная цель этого нововведения – достижение справедливого распределения средств между пенсионерами. Дело в том, что сейчас пенсионер, вышедший на заслуженный отдых более десяти лет назад получает в среднем на тысячу гривен меньше тех, кто стал пенсионером недавно. Это при условии, что они работали на идентичных должностях и в свое время получали среднюю заработную плату.