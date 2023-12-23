Частині пенсіонерів виплатять благодійну пенсію: про яку суму йде мова

Цього року в українців з’явилася можливість отримувати благодійні пенсії. Мова йде про благодійні пожертви від меценатів та небайдужих.

Благодійну пенсію за меценатською програмою, пенсіонери будуть отримувати не всю суму. Про умови отримання виплат розповіли в Пенсійному фонді України.

Що відомо

Відповідно до статті 72 пункту 1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсіонери можуть отримати 70% від благодійної пожертви. Пешта 30% будуть надходити на окремий рахунок Пенсійного фонду України.

Передбачається, що 30% стягнутих коштів з пожертвувань до бюджету Пенсійного фонду України допоможе фінансувати державну систему пенсійного забезпечення для тих груп пенсіонерів, доходи яких повністю залежать від неї. Ці кошти будуть надходити до бюджету Пенсійного фонду.

Для кращого розуміння, якщо благодійник надішле конкретному пенсіонеру десять тисяч гривень, то кошти будуть розподілені наступним чином:

70% отримає пенсіонер, тобто сім тисяч гривень;

30% залишаться на рахунку Пенсійного фонду України, тобто три тисячі гривень.

Що зміниться для пенсіонерів у 2024 році

З нового року в Україні зростуть мінімальна та максимальна пенсійні виплати. Це пов’язано зі зростання мінімальної заробітної плати, яка до речі з 6 700 зросте до 7 100 гривень.

Також вже навесні пройде масштабна індексація пенсійних виплат. Орієнтовно в березні українці почнуть отримувати збільшену пенсію. Також цієї весни вперше будуть застосовані спеціальні пенсійні бали. Загальний принцип їх застосування і досі невідомий. Однак головна мета цього нововведення — досягнення справедливого розподілу коштів між пенсіонерами. Річ у тому, що зараз пенсіонер, що вийшов на заслужений відпочинок понад десять років тому отримує в середньому на тисячу гривень менше за тих, хто став пенсіонером недавно. Це при умові, що вони працювали на ідентичних посадах та свого часу отримувати середню заробітну плату.