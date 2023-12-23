В ТЦК будут доставлять с работы: в ВСУ рассказали о важном обновлении

В Украине заработает обновленный реестр военнослужащих, это упростит поиск лиц, которые могут мобилизовать, в частности по месту трудоустройства.

Что известно

Сейчас в Украине работает электронный реестр военнообязанных “Оберег”, но он еще не синхронизирован с другими реестрами. После принятия соответствующего законопроекта ТЦО и СП смогут следить за перемещением людей. Это позволит избежать ситуаций, когда ТЦК посещает спортзалы или ночные клубы.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо объяснил, как это будет работать. Например, лицо было зарегистрировано в Киеве, но сейчас работает и проживает во Львове, потому что налог уплачивается именно во Львове.

В таком случае представители ТЦК будут обращаться к владельцу предприятия, чтобы тот заставил работника явиться в ТЦК или лично доставил его.

Фитьо объясняет, сейчас электронная база позволяет только оповещать граждан в любой точке Украины. Однако, уже скоро эти данные из бумажных переведут в электронные, поэтому будет значительно проще отслеживать людей.

Такое нововведение позволит упростить мобилизацию, ведь некоторые мужчины панически боятся визита в ТЦК, считая, что первая повестка – это билет на фронт.

На самом деле украинцам вручают три вида повесток:

повестка-оповещение, например, для актуализации данных в ТЦК;

повестка-направление на прохождение ВВК;

повестка о боевом распоряжении, этот вид уведомления предоставляется перед отправкой на место службы.

Напомним, что уже в январе Верховная Рада Украины может поддержать новый законопроект, который расширяет права представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, возраст для мобилизации снизят до 25 лет, сейчас – 27. Кроме того, отменят статус “Ограниченно годный”, будут или годные или не годные. Поэтому многим нужно будет повторно пройти медицинское обследование.