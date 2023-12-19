Украинцы могут бесплатно установить новые счетчики на свет, которые “крутят” меньше

Украинцам рассказали, как записаться на бесплатную замену счетчиков.

Некоторые домохозяйства в Украине могут бесплатно заменить старые счетчики на “умные” приборы учета. Для этого сейчас действует специальная программа. Об этом сообщили в “Прикарпатьеоблэнерго.

На кого распространяется программа

Программу для бесплатной установки умных счетчиков утвердила Национальная комиссия.

В соответствии с требованиями законодательства, замену на многотарифные счетчики бесплатно проводят при следующих условиях:

если этого требует экономическая целесообразность;

нужна автоматизация приборов учета;

есть возможность сократить расходы на оплату коммуналки;

старый счетчик вышел из строя или закончился срок его эксплуатации.

Таким образом можно сделать выводы, что попасть в программу бесплатной замены счетчиков по собственному желанию потребители не смогут. Ведь именно энергетики выбирают населенные пункты или многоквартирные дома, которые будут включены в эту программу. Они анализируют текущую ситуацию и устанавливают, где именно стоит заменить счетчики, чтобы это принесло наилучшие результаты.

Почему выгодно установить умный счетчик

Установка так называемого смартсчетчика позволяет существенно сэкономить на электроэнергии. Такой прибор будет считать потребленную электроэнергию по двум тарифам – ночным и дневным. То есть днем вы будете платить по обычному тарифу – 2,64 гривны за кВт и ночным – 1,32 гривны за кВт.

Еще одно преимущество умного счетчика – он автоматически будет присылать показатели.

Напомним, что стоимость электроэнергии останется неизменной как минимум до конца отопительного сезона. Ранее шла речь о пересмотре тарифов уже в январе, но правительство решило отложить этот вопрос. В то же время в начале большой войны правительство обещало не повышать тарифы до отмены военного положения и еще несколько месяцев после. Однако ситуация изменилась из-за постоянных атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру нашей страны. Поэтому, чтобы отремонтировать разрушенные объекты, было необходимо пересмотреть стоимость электроэнергии.