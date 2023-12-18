Синоптики шокировали прогнозом: какой будет погода на Рождество и Новый год

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Рождество Христово (по новому церковному календарю 25 декабря) и Новый год. Несмотря на то, что массовые гуляния в этом году проводиться не будут, встрече с близкими и друзьями ничто не будет мешать.

Мы проверили популярные погодные ресурсы, чтобы рассказать вам, какой будет погода на зимние праздники в Украине в этом году.

При подготовке этого материала, мы анализировали три популярных погодных ресурса — Meteoprog, Meteofor, AccuWeather.

Чего ждать от погоды на Рождество Христово и Новый год

Судя по данным на сайтах погоды, в этом году зима не будет слишком суровой в праздничные дни.

По данным ресурса Meteoprog на Рождество температура воздуха вряд ли опустится ниже нуля. А вот на Новый год 31 декабря возможно незначительное похолодание, всего до пяти градусов мороза. В то же время осадков не ожидается, поэтому ждать снега на праздники не стоит, разве незначительные дожди.

Как утверждает ресурс AccuWeather, в период с 25 декабря по 31 декабря температура воздуха будет держаться близко к отметке нуля. На новый год этот сайт тоже прогнозирует до пяти мороза. При этом в новогоднюю ночь могут быть осадки, но это лишь усилит ощущение сказки.

Еще один популярный погодный ресурс — Meteofor обещает плюсовую температуру на зимние праздники. Поэтому на Рождество 25 декабря температура будет колебаться в пределах от двух до шести градусов выше нуля. На новогодние праздники тоже будет тепло – от одного до трех градусов с отметкой плюс. Также потепление принесет дожди.

Как видите, погода на зимние праздники будет достаточно теплой. Хоть это и не совсем празднично, но в такой погоде есть и свои преимущества Вероятно, отключений электроэнергии в Украине не будет, конечно, если российские оккупанты не решат испортить нам праздники.