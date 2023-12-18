Синоптики шокували прогнозом: якою буде погода на Різдво та Новий рік

Вже зовсім скоро українці будуть відзначати Різдво Христове — за новим церковним календарем 25 грудня) та Новий рік. Попри те, що масові гуляння цього року проводитися не будуть, зустрічі з близькими та друзями ніщо не заважатиме.

Ми перевірили популярні погодні ресурси, щоб розповісти вам, якою буде погода на зимові свята в Україні цього року.

Під час підготовки цього матеріалу, ми аналізували три популярні погодні ресурси — Meteoprog, Meteofor, AccuWeather.

Чого чекати від погоди на Різдво Христове та Новий рік

Судячи з даних на сайтах погоди, цього року зима не буде надто суворою у святкові дні..

За даними ресурсу Meteoprog на Різдво температура повітря навряд чи опуститься нижче нуля. А от на Новий рік 31 грудня можливе незначне похолодання, всього до п’яти градусів морозу. Водночас опадів не очікується, тож чекати снігу на свята не варто, хіба незначні дощі.

Як стверджує ресурс AccuWeather, в період з 25 грудня до 31 грудня температура повітря триматиметься близько до позначки нуля. На новий рік цей сайт теж прогнозує до п’яти морозу. При цьому в новорічну ніч можуть бути опади, але це лише посилить відчуття казки.

Ще один популярний погодний ресурс — Meteofor обіцяє плюсову температуру на зимові свята. Тож на Різдво 25 грудня температура коливатиметься в межах від двох до шести градусів вище нуля. На новорічні свята теж буде тепло — від одного до трьох градусів з позначкою плюс. Також потепління принесе дощі.

Як бачите, погода на зимові свята буде досить теплою. Хоч це й не зовсім святково, але в такій погоді є й свої переваги Ймовірно, відключень електроенергії в Україні не буде, звісно, якщо російські окупанти не вирішать зіпсувати нам свята.