После сбоя в Киевстаре некоторые банки заговорили об усилении защиты данных клиентов: есть ли причина волноваться?

На днях все украинцы, являющиеся клиентами мобильного оператора Киевстар, остались без связи. Компания заявила о мощной хакерской атаке последствия которой приходилось устранять несколько суток. Сегодня уже все работает, однако за эти дни неудобства коснулись не только людей, которые не могли связаться с родными, но и бизнеса, а также всех, кто хотел рассчитаться за товары или услуги банковской картой. Дело в том, что большинство терминалов работают с одной сим-картой, и часто это карты Киевстара. Как следствие, они не работали. Некоторые банки сделали из этого выводы и сейчас полностью обновляют свое оборудование и планируют по-новому хранить и защищать базы данных клиентов.

Об изменениях заявили Ощадбанк и Универсал Банк

Среди изменений, которые точно будут – это терминалы на две сим-карты и с возможностью подключения к вай-фаю. Также будет увеличено количество локаций для хранения баз данных. Например, если сейчас это столица и еще какая-то удаленная от фронта область, то большинство банков начнут хранить данные еще и за границей. Вот что об этом говорят представители двух вышеупомянутых учреждений.

“Мы сейчас пересматриваем все свои процессы… Что касается сбережения данных, мы храним их и в Киеве, храним на западной Украине, а еще в облаке, на аутсорсе, еще будем хранить за границей, и это еще не конец”, — сказала председатель правления Универсал Банка Ирина Староминская.

В Ощадбанке тоже придерживаются подобной позиции.

“Мы раньше закупали терминалы с одной симкой, просто потому, что не было даже мнения, что что-то там может быть не так. Сейчас, конечно, очень быстрым решением являются POS-терминалы с двумя симками, еще и с опцией WI-FI или с подключением к локальной сети торговца», – в свою очередь рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Присоединятся ли и другие банки к подобным мерам безопасности, пока неизвестно.