Начался Ретроградный Меркурий, который принесет массу проблем четырем знакам Зодиака

Последний в этом году Ретроградный Меркурий начался 13 декабря и завершится 2 января уже в 2024 году. Это период всегда не очень положительно влияет на всех людей и разные сферы жизни. Однако на этот раз Меркурий наделает особые проблемы четырем знакам Зодиака. Все остальные обойдутся “легким испугом”.

Близнецы

Первыми в рейтинге жертв Ретроградного Меркурия Близнецы, ведь Меркурий является управляющей ими планетой, поэтому имеет на них огромное влияние. В этот период на вас накопится множество проблем. Это и проблемы со здоровьем родных, и старые дела и долги, которые будут напоминать о себе. Путаница и хаос будут и в личной жизни. На горизонте может появиться лицо, которое станет для вас отдушиной, однако если вы в отношениях, то этот человек может им сильно угрожать.

Дева

Меркурий тоже вами управляет, поэтому и влияет на вас больше, чем на все остальные знаки. В этот раз этот период будет достаточно нестандартным. Первую половину Ретрограда вы проведете достаточно спокойно и можете даже вернуться к каким-то давним хобби, которые доставляют вам удовольствие. А вот после 23 декабря ждите неприятных ситуаций. Возможно, это будет что-то связанное с вашим детством. Вероятны серьезные диалоги с родственниками.

Стрелец

Стрельцам Ретроград ударит по бюджету. Будьте очень аккуратны с затратами, ведь можете резко оказаться на мели. Неожиданные расходы застанут вас врасплох, поэтому уже сейчас нужно пересмотреть свой бюджет и побольше отложить на крайний случай. Также этот период совершенно не подходит для того, чтобы принимать важные решения. Даже если они касаются просто смены прически.

Козерог

Козерогам нужно переждать период до 23 декабря. В эти дни вас будет особенно штормить. Вас не будут бросать мысли, что все идет не так. Что вы не на правильном пути и многое другое не совсем оптимистичное. Важно не отчаиваться и не совершать хаотических действий, о которых потом пожалеете. После 23 вас существенно отпустит это состояние и все начнет налаживаться.