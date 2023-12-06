Польща масово видає українцям кошти на купівлю житла

У 2023 році українські біженці в Польщі були особливо активними в отриманні кредитів, загальна сума яких сягнула 2,621 мільярда злотих (приблизно 603,6 мільйона євро). Ця тенденція проливає світло на фінансові стратегії українців у країні перебування.

Українці, які переїжджають до Польщі, мають право відкривати банківські рахунки та користуватися всіма стандартними банківськими послугами. За перші десять місяців 2023 року сума кредитів, наданих українським клієнтам, перевищила показник 2022 року на 2,429 мільярда злотих. Станом на жовтень сукупний борг українських позичальників становив 7,942 млрд злотих (близько 1,828 млрд євро), причому значна частина цих кредитів була надана на житлові цілі.

Розподіл за типами кредитів:

Іпотечні кредити становлять 75%,

кредити готівкою – 19%,

Решта 2% припадає на кредити на виплат та заборгованість за картками.

Варто зазначити, що українці становлять понад 4% власників особистих банківських рахунків у Польщі.

Українці в Польщі на довго

Високий обсяг кредитів, особливо на житло, свідчить про те, що багато українців мають намір оселитися в Польщі надовго. Ті, хто має стабільну роботу, все частіше обирають іпотеку, щоб уникнути витрат на оренду житла.

Банківські умови в Польщі різняться, але зазвичай перший внесок за нерухомість коливається в межах 10-20% від її загальної вартості. Період погашення кредиту становить від 5 до 35 років. Банки проводять ретельну оцінку українських заявників, ретельно перевіряючи легальні підтвердження стабільного доходу, трудові договори, карти домогосподарств, наявні кредити та кількість утриманців.

Українці, які мають посвідку на проживання або статус довгострокового резидента ЄС, мають підвищену ймовірність схвалення кредиту. Крім того, іпотечні кредити доступні для українців, які проживають у Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання щонайменше один рік. Така фінансова активність українських біженців у Польщі свідчить про значний зсув у бік довгострокового поселення та інтеграції в місцеву економіку і суспільство.