В Instagram додали 20 нових фільтрів

Популярна соціальна мережа Instagram отримала оновлення з низкою поліпшень, які покликані надати користувачам більше можливостей для редагування свого контенту перед публікацією. Про це повідомляє видання MacRumors.

Instagram додав понад 20 нових фільтрів, які можна використовувати для налаштування зовнішнього вигляду зображень. Деякі фільтри додають тонкі зміни кольору, а інші повністю змінюють зовнішній вигляд, додаючи розмиття та інші ефекти. Усі фільтри мають повзунок інтенсивності.

Поряд із новими фільтрами було спрощено інтерфейс публікації. Знаходити певні зображення у фотоплівці стало простіше завдяки поліпшеному попередньому перегляду та можливості масштабування, а також пошуку за ключовими словами.

Instagram використовує свою модель штучного інтелекту Segment Anything, щоб дати користувачам можливість створювати власні стікери зі своїх або вподобаних фотографій і відео. Ця функція тестується, тому може бути доступна деяким користувачам.

Оновлення вийшло 15 листопада 2023 року. Для його встановлення потрібно завантажити найостаннішу версію клієнта з Google Play або App Store.