Наконец-то справедливо: пенсии некоторых украинцев изменят в 2024 году

Повышение пенсий в Украине, которое запланировано на 2023 год не коснется одной категории населения. Это касается бывших чиновников. Более того их бешеные выплаты планируют уменьшить в результате массового перерасчета пенсионных выплат. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Она заявляет, что для чиновников, которые вышли на пенсию и получают большие суммы, будет проведено уменьшение выплат.

Напомним, что до недавнего времени пенсии для бывших чиновников рассчитывались по особым правилам. Размер их пенсии зависел не от прежней зарплаты, а от текущей зарплаты современных чиновников на аналогичных должностях.

В результате каждый рост окладов действующих чиновников приводил к повышению пенсионных выплат экс-чиновников. По состоянию на 2023 год такие специальные пенсии получало около 22,8 тысяч украинцев.

В новом законе о госслужбе эти нормы отменили. И теперь пенсии бывших чиновников будут рассчитывать по особым правилам. Однако для части бывших чиновников будут действовать льготные условия. Это касается тех, кто по состоянию на первое мая 2016 года работал в государственных органах и имел 10 лет стажа на госслужбе, а также тех, у кого 20 лет стажа госслужбы независимо от места работы на указанную дату.

Что касается простых украинских пенсионеров, то уже в январе вырастет минимальная и максимальная пенсионные выплаты. Весной, ориентировочно в марте, будет проведена масштабная индексация пенсионных выплат. Также весной впервые будут применены специальные пенсионные баллы. Механизм их действия пока не описан, но прогнозируется, что с их помощью пенсии украинцев станут более справедливыми. Пока известно, что пенсионные баллы будут учитываться не на основе фактической суммы пенсии, а будут рассчитываться относительно среднего оклада по Украине. Таким образом в правительстве пытаются уменьшить разницу между пенсиями тех, кто стал пенсионером давно и теми, кто – недавно.