Нарешті справедливо: пенсії деяких  українців змінять в 2024 році

Підвищення пенсій в Україні, яке заплановане на 2023 рік не торкнеться однієї категорії населення. Це стосується колишніх чиновників. Більше того їх шалені виплати планують зменшити в результаті масового перерахунку пенсійних виплат. Про це повідомила очільника парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Вона заявляє, що для чиновників, які вийшли на пенсію та отримують великі суми, буде проведене зменшення виплат.

Нагадаємо, що донедавна пенсії для колишніх чиновників розраховувались за особливими правилами. Розмір їх пенсії залежав не від колишньої зарплати, а від поточної зарплати сучасних чиновників на аналогічних посадах.

В результаті кожне зростання окладів чинних чиновників призводило до підвищення пенсійних виплат екс-чиновників. Станом на 2023 рік такі спеціальні пенсії отримувало близько 22,8 тисяч українців.

В новому законі про держслужбу ці норми скасували. Тож тепер пенсії колишніх чиновників будуть розраховувати за особливими правилами. Однак для частини колишніх чиновників будуть чинними пільгові умови. Це стосується тих, хто станом на перше травня 2016 року працював в державних органах та мав 10 років стажу на держслужбі, а також тих, в кого 20 років стажу держслужби незалежно від місця роботи на вказану дату.

Що стосується простих українських пенсіонерів, то вже в січні зросте мінімальна та максимальна пенсійні виплати. Навесні, орієнтовно в березні, буде проведена масштабна індексація пенсійних виплат. Також весною вперше будуть застосовані спеціальні пенсійні бали. Механізм їх дії поки не описаний, але прогнозується, що з їх допомогою пенсії українців стануть більш справедливими. Поки відомо, що пенсійні бали будуть враховуватися не на основі фактичної суми пенсії, а розраховуватимуться відносно середнього окладу по Україні. Таким чином в уряді намагаються зменшити різницю між пенсіями тих, хто став пенсіонером давно та тими, хто — недавно.