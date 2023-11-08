Украинцы продают 25 копеек за тысячи: как распознать ценную монету в своем кошельке

Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за некоторые украинские монеты. Конечно, таких денег стоят не все монеты, а только особые и редкие. Например, сейчас коллекционеры объявили настоящую охоту на 25 копеек.

В среднем за шесть тысяч гривен коллекционеры готовы купить монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. По данным ресурса “Монеты-ягодки” можно такую монету можно продать за 5-7 тысяч гривен. Главные особенности 5.1ДАг 1992 года следующие:

Средний зуб трезуб трезубца округлый и толстый;

Хвостик буквы Ї касается Н нижней частью;

Гроздь №2 в форме треугольника с тупым углом;

Гурт гладкий, то есть на нем отсутствуют характерные насечки.

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать в среднем за 3,3-5 тысяч гривен. Эту редкую монету можно узнать по характерному выпуклому щиту и вдавленному в него трезубцу на реверсе монеты.

Специалисты объясняют, что 4БАМ – это редкая монета, известная среди нумизматов как “английский чекан”. То есть монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец Ошибка происходит из-за ошибки при разработке эскиза. Случается, что художники неправильно отображают рельеф, они затемняют фон и трезубец. По этим эскизам в Британии изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод.

Около двух тысяч гривен можно получить за 25 копеек 2002 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

Специалисты объясняют, что годовой набор так и не был выпущен, отчеканили только 25 монет и отправили их в продажу. Большинство 25 копеечных монет, которые продавали на аукционах было случайно найдено в кошельках и в копилках.

Напомним, что выпущенные до 2023 года монеты, которые Нацбанк выводит из оборота не станут коллекционными. Ведь их чеканили в большом количестве и из обычных материалов.