Украинцев призывают делать запасы пищи и воды: в госадминистрациях рассказали, что следует закупить

Совсем скоро уже зима, а значит, резкого похолодания не избежать. Правительство уже откровенно предупреждает население о том, что чуда ждать не нужно. Как только станет холоднее, россияне снова начнут бомбить критическую инфраструктуру, чтобы опять же создавать блекауты. Более того, энергетики говорят, что даже если бы обстрелов не было, или они были не успешными для оккупантов, то свет все равно будут выключать. Мол, запасы электроэнергии не такие, как бы хотелось, да и инфраструктура восстановлена не вся. В связи с этим некоторые городские гос администрации, например, столичная, призывают граждан делать запасы продуктов. Мол, запасаться нужно тем, что не портится и имеет долгий срок годности, ведь неизвестно, какими будут отключения, и на сколько дней может затянуться потенциальный блекаут.

В КГГА составили список продуктов, которые можно покупать

Конечно панику устраивать не нужно, и сметать все с полок тоже, но определенные запасы стоит иметь, и среди них следующее:

Сублимированные продукты. То есть такие, которые можно приготовить, просто добавив кипятка. К примеру, каши быстрого приготовления, вермишель, супы и т.д. Разнообразны консервы, однако очень тщательно смотрите на срок годности. Вяленое и сушеное мясо. Тем, кто умеет такое делать самостоятельно дома, можно попытаться приготовить все собственноручно. Разнообразные сухарики, хлебцы разного типа, например, рисовые. Сухари можно делать дома, просто помещая хлеб в духовку. Для этого подойдут остатки хлеба, которые уже не первой свежести, но и выбрасывать жалко. Разнообразные орехи и сухофрукты. Последние обязательно должны быть в вакуумной или просто какой-то герметичной упаковке. Энергетические батончики, шоколад.

Это те продукты, которые позволят не голодать, если, например, не будет возможности банально заварить макароны или гречку, из-за длительного отсутствия света. Тем у кого есть газовые плиты, в этом плане гораздо проще. О возможных отключениях газа пока речь не идет, хотя предположения уже звучали.