Українців закликають робити запаси їжі та води: в держадміністраціях розповіли, що варто закупити

Зовсім скоро вже зима, а значить різкого похолодання не уникнути. Уряд вже відверто попереджає населення про те, що на диво чекати не потрібно. Як тільки стане холодніше, росіяни знову почнуть бомбити критичну інфраструктуру, щоб знову ж створювати блекаути. Ба більше, енергетики кажуть, що навіть якби обстрілів не було, або вони були не успішними для окупантів, то світло все одно вимикатимуть. Мовляв, запаси електроенергії не такі як би хотілося, та й інфраструктура відновлена не вся. У зв’язку з цим деякі міські держадміністрації, наприклад, столична, закликають громадян робити запаси продуктів. Мовляв, запасатися потрібно тим, що не псується та має довгий термін придатності, адже невідомо, якими будуть цьогорічні відключення, та на скільки днів може затягнутися потенційний блекаут.

У КМДА склали список продуктів, які можна купувати

Звісно ж паніку влаштовувати не потрібно, й змітати все з полиць також, але певні запаси варто мати, і серед них наступне:

Сублімовані продукти. Тобто такі, які можна приготувати просто додавши окропу. Наприклад, каші швидкого приготування, вермішель, супи тощо. Різноманітні консерви, однак дуже ретельно дивіться на термін придатності. В’ялене та сушене м’ясо. Тим хто вміє таке робити самостійно вдома, можна спробувати приготувати все власноруч. Різноманітні сухарики, хлібці різного типу, наприклад, рисові. Сухарі також можна робити вдома, просто поміщаючи хліб у духовку. Для цього також підійдуть залишки хліба, які вже не першої свіжості, але й викидати шкода. Різноманітні горіхи та сухофрукти. Останні обов’язково мають бути у вакуумному чи просто якомусь герметичному пакуванні. Енергетичні батончики, шоколад.

Це ті продукти, які дозволять не голодувати якщо, наприклад, не буде можливості банально заварити макарони чи гречку, через тривалу відсутність світла. Тим в кого є газові плити, в цьому плані значно простіше. Про можливі відключення газу поки що мова не йде, хоча припущення вже звучали.