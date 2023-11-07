Астрологи назвали дату, которой всем следует бояться: будет уже в ноябре

Метеозависимым и не очень, тем, кто верит в астрологию и тем, кто немного скептичен к этой науке, астрологи советуют все же прислушаться к их рекомендациям и оговоркам. Дело в том, что в ноябре будет очень мощное явление, которое спровоцирует множество событий в жизни людей. К сожалению, эти события будут скорее негативного характера. Речь идет о 18 ноября и слиянии Солнца и планеты Марс. Специалисты говорят, что это крайне редкое явление, и очень нежелательное. Избежать его влияния на человечество никак не получится.

Это будет день ряда испытаний

Так говорит астрологиня Тамара Глоба и ряд других специалистов данной области. Вокруг будет хаос, а в воздухе будет кружиться неистовое напряжение. Все будут испытывать только негативные, а иногда даже агрессивные эмоции. Именно поэтому в этот день не стоит верить своим ощущениям и соответственно не делать важных решений. Вообще стоит не принимать никаких решений 18 ноября, ведь с 99% вероятностью вы потом о них пожалеете.

Как влияет это явление на мозг и на эмоциональное состояние?

Астрологи говорят, что люди в этот день видят все из-за призмы негатива. Они воспламеняются от малейшей искорки и взрываются в считанные минуты. Именно поэтому это еще и день ссор, настоящих скандалов, которые, конечно же, могут привести к плачевным и вовсе не желаемым последствиям. Чтобы избежать этого и вообще минимизировать негативное влияние этого явления на свою жизнь, специалисты советуют:

В этот день избегать общения с людьми настолько, насколько это возможно. Не принимать никаких решений, ни положительных, ни отрицательных. Вы видите ситуацию не такой, как она есть на самом деле, так что и решение будет явно не конструктивным. Старайтесь посвятить день каким-то ненавязчивым и приятным для вас делам. Особенно если будете испытывать какую-то нетипичную злобу, агрессию, плаксивость или другие схожие негативные эмоции.

К счастью, данное явление будет влиять на нашу жизнь всего один день. Поэтому стоит просто немного переждать.