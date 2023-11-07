Астрологи назвали дату, якої всім варто боятися: буде вже у листопаді

Метеозалежним та не дуже, тим хто вірить в астрологію і тим, хто трохи скептичний до цієї науки, астрологи радять все ж таки прислухатися до їх рекомендацій та застережень. Річ в тім, що у листопаді буде дуже потужне явище, яке спровокує чимало подій у житті людей. На жаль, ці події будуть радше негативного характеру. Мова про 18 листопада, та злиття Сонця і планети Марс. Фахівці кажуть, що це вкрай рідкісне явище, і надзвичайно не бажане. Уникнути його впливу на людство ніяк не вдасться.

Це буде день ряду випробовувань

Так говорить астрологиня Тамара Глоба та ряд інших фахівців даної галузі. Довкола творитиметься хаос, а у повітрі кружлятиме несамовита напруга. Всі відчуватимуть лише негативні, а інколи навіть агресивні емоції. Саме тому в цей день не варто вірити своїм відчуттям, і відповідно не робити важливих рішень. Взагалі, варто не приймати жодних рішень 18 листопада, адже з 99% ймовірністю ви потім про них пошкодуєте.

Як впливає це явище на наш мозок на емоційний стан?

Астрологи кажуть, що люди в цей день бачать все через призму негативу. Вони запалюються від найменшої іскорки, та вибухають за лічені хвилини. Саме тому це ще й день сварок, справжніх скандалів, які звісно ж можуть призвести до плачевних і зовсім не бажаних наслідків. Щоб уникнути цього, і взагалі мінімізувати негативний вплив цього явища на своє життя, фахівці радять:

В цей день уникати спілкування з людьми настільки, наскільки це можливо. Не приймати жодних рішень, ні позитивних, ні негативних. Ви бачите ситуацію не такою, як вона є насправді, тож і рішення буде явно не конструктивним. Намагайтесь присвятити день якимось ненав’язливим, та приємним для вас справам. Особливо якщо будете відчувати якусь нетипову злість, агресію, плаксивість чи інші схожі негативні емоції.

На щастя, дане явище впливатиме на наше життя лише один день. Тож варто просто трішки перечекати.