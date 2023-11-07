Часть пенсионеров в ноябре получит приличную прибавку: на сколько вырастут выплаты

В Украине до конца года не будут проводить индексацию выплат или масштабный перерасчет. Но пенсии некоторых категорий граждан могут вырасти. Речь идет об украинцах, которые достигают определенного возраста.

Об этом идет речь в объяснении Пенсионного фонда Украины. Таким образом надбавку могут получить пенсионеры, которые достигли такого возраста:

от 70-74 лет получают по 300 гривен;

пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет получают по 456 гривен в месяц;

пенсионеры, достигшие 80 лет могут рассчитывать на надбавку в размере 579 гривен в месяц.

Также в ООН сообщили о предоставлении специальной надбавки украинским пенсионерам. На такой вид доплаты могут рассчитывать три категории населения, а именно:

граждане, чья пенсия не превышает трех тысяч гривен;

лица, которые не получали денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года;

пенсионеры, проживающие в прифронтовой зоне.

Надбавку от ООН будут рассчитывать по следующей формуле: от трех тысяч гривен будут вычитать сумму пенсии, которую получает лицо. Полученный результат и будет размером доплаты. Для лучшего понимания приведем простой пример, если пенсионер, подпадающий под выше перечисленные категории, получает лишь 2 500 пенсии в месяц, то он может получить надбавку в размере пяти сотен гривен.

Напомним, что весной 2024 года в Украине пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. Это уже заложено в государственный бюджет на новый год. Наибольшее повышение в размере 2 600 гривен получат те пенсионеры, которые получают максимальную пенсию. В то же время впервые будут применены специальные пенсионные баллы. Пока неизвестно, каким именно образом эта программа поможет улучшить уровень жизни пенсионеров, но именно так правительство пытается сделать пенсионные выплаты более справедливыми. Ведь сейчас разница между пенсиями тех, кто вышел на заслуженный отдых более десяти лет назад и теми, кто стал пенсионером недавно, достигает тысячи гривен.