Эксперты рассказали, зачем носить красную нить на запястье, и почему большинство людей делают это не правильно

Увидеть у кого-то на запястье красную нить можно очень часто. Более того, ее цепляют себе как взрослые, так и дети. И родители даже связывают эту нить младенцам. По старым поверьям такая нить защищает от сглаза, и вообще является неким оберегом. Но оказывается, не все знают, как правильно эту нить носить. Эксперты говорят, что есть целый ряд правил, которых нужно придерживаться, чтобы нить действительно имела ту “силу”, что вы от нее ожидаете.

Что нужно знать?

Во первых, очень важно кто и с каким настроением вам эту нить связывает. Нить должна быть заговорена этим человеком, то есть должны быть сказаны определенные слова пожелания. И они должны быть сказаны максимально искренне, поэтому нужно выбирать для этой миссии человека, точно желающего вам добра. Пусть это будет мама, папа или другие близкие вам люди, не обязательно кровные родственники.

Далее есть еще несколько пунктов:

Есть значение на которой вы руке носите нить. Можно носить на обоих, но любая рука имеет определенное значение. Например, на левой руке нить носят больше приверженцы иудаизма и те, кто таким образом хочет превратить нить в оберег от злых глаз и отрицательной энергетики. На правой руке нить носят больше как амулет или просто как украшение. Есть утверждение, что красную нить могут носить представители самых разных вероисповеданий. Иногда нить следует обновлять, чтобы ее аура не была слабой, ведь она собирает на себе весь негатив. На нити обязательно должны быть завязаны узелки. Их количество тоже имеет значение. Чаще это пять или семь узелков. Конечно, их может быть и меньше — это право выбора каждого человека.

Говорят, что если нить порвалась, ее нельзя завязывать повторно. Обязательно нужно взять новую.