Глоба назвал знаки Зодиака, которые в этом месяце станут одинокими

Завершение отношений – это всегда эмоции и испытание психики. Но иногда разлука – это вынужденный шаг, ведь крайне важно выбрать свободу вместо манипуляции и токсичных отношений.

Известный астролог, Павел Глоба, предупреждает, что сезон Скорпиона в этом году будет достаточно напряженным. Транзит Солнца и Марса и пребывание Марса в тандеме с Плутоном будут наталкивать на кардинальные изменения. В конце месяца некоторые знаки столкнутся с предательством и разочарованиями. Придется принять тяжелую реальность для осознания важной истины.

Овен

Вы внезапно почувствуете эмоциональное выгорание. Все что имело смысл вчера, станет неинтересным. Вы поймете, что больше не хотите общаться с партнером и развивать отношения. Теперь вы четко поймете, что отношения обречены.

Со временем вы поймете, что избавившись от травматических отношений, вы сможете радоваться жизни.

Скорпион

Ноябрь будет достаточно тревожным для представителей знака Скорпион. Будет ощущение, что вы упускаете что-то важное. Именно поэтому захочется перемен прямо сейчас.

Единственное чего вам хочется прямо сейчас – это начать новый этап жизни. Но для этого нужно будет избавиться от чего-то старого. Очень грустно разрывать длительные отношения, но ваша жизнь изменится к лучшему в конце осени, когда вы разорвете отношения и освободитесь от давления.

Козерог

Вы очень цените комфорт. Возможно вы давно задумывались о разрыве отношений, однако желание стабильности побеждало. Конец года станет для вас периодом перемен. Вдруг вы услышите, что хотите освободиться от отношений.

Вероятно у вас давно есть недоразумения с партнером. Теперь произойдет что-то такое, из-за чего вы захотите избавиться от бремени отношений. На этот раз вы выберете спокойствие и одиночество, и так будет значительно лучше.

Водолей

Вы не любите слез и разводов, поэтому всеми способами пытаетесь сохранить отношения и всегда делаете шаг навстречу. Однако в ноябре вы почувствуете себя слишком несчастным в отношениях и примете судьбоносное решение.

Несмотря на ожидания, вы достаточно легко разорвете отношения. Ключевой момент этого периода наступит уже в середине месяца.