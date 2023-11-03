Ноябрь принесет неожиданности для 3 знаков зодиака: проверьте есть ли вы в этом списке 

Жизнь приносит нам взлеты и падения, и один месяц не похож на другой. Подготовиться к неожиданностям поможет прогноз астрологов.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым этот ноябрь готовит неприятности. Узнайте, есть ли вы в этом списке и к чему готовиться именно вам.

Телец

Венера и Уран будут в очень неблагоприятном для вас положении. Вы будете вынуждены проявлять настойчивость на работе, а для этого понадобятся внешние стимулы. Из-за вашего желания самовыражаться могут возникнуть проблемы с окружающими, что негативно повлияет на вашу производительность.

Чтобы улучшить положение, придется приложить немало усилий. Держите свои эмоции под контролем. Не превращайте свое стремление к достатку в скупость.

И еще, избегайте нежелательных встреч, чтобы не страдать от стресса. Дождитесь, когда ваше настроение улучшится.

Козерог

Полнолуние в Тельце достанет на поверхность вашу высокомерность. В результате это приведет к потере выгодных возможностей. Вас ожидает серьезное испытание на личном фронте. Чтобы не чувствовать себя неудачником, попробуйте уравновесить свои эмоции. Позаботьтесь о своем ментальном и физическом здоровье. Позвольте себе радоваться даже от малейших успехов в профессиональной сфере. Уже в конце ноября стоит ожидать улучшения, продолжайте уверенно идти к цели, ведь 2023 год приближается к финишу.

Скорпион

С начала ноября Венера и Уран приведет к тому, что вы почувствуете сильную неуверенность в своем профессионализме. Именно поэтому ноябрь станет для вас самым сложным месяцем этого года. Избыток эмоций принесет хаос, и на вас навалится нерешительность. Чтобы удержаться на плаву, важно сохранять спокойствие.

Не бойтесь выйти из зоны комфорта и расширьте круг общения. Ваше умение принимать правильные решения пригодится, однако будьте осторожны во всех своих действиях.