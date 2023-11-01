В Минсоцполитики сделали важное заявление: хотят отменить социальные выплаты

Глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович заявила, что пенсии по инвалидности делают людей иждивенцами. Она назвала более эффективные способы поддержки людей с ограниченными возможностями.

В Украине планируют полностью пересмотреть стратегию поддержки людей с инвалидностью. Социальные выплаты хотят заменить “большей экономической независимостью”.

С соответствующим заявлением выступила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам в Украине стремительно растет количество людей с инвалидностью. Причина – военные действия. В правительстве планируют сокращение социальных выплат и отмену выплат для части людей с инвалидностью. Сократить все виды социальной поддержки в планы министерства не входит.

Как утверждает Жолнович, что в Минсоце подсчитали, стоит ли сохранять все виды социальной поддержки на том же уровне, что и сейчас. Например, если человек успешно прошел реабилитацию, получил протез, прошел переквалификацию или имеет подходящее место работы, имеет жилье и желает работать, и при этом получать доход на уровне 14-20 тысяч гривен, то есть ли смысл выплачивать ему пенсию по инвалидности в размере две тысячи гривен.

Поэтому по мнению Оксаны Жолнович, лучше будет направить средства на предоставление сопровождения на рабочем месте, с учетом особых потребностей человека с инвалидностью. По словам чиновницы, вместо того чтобы выплачивать мизерную денежную помощь лучше обеспечить лиц с особыми потребностями экономической независимостью.

В общем украинцы должны привыкать к тому, что лиц с инвалидностью станет больше. Все это последствия войны, поэтому нам нужно быть более терпеливыми и не отворачиваться от людей, которые пострадали от войны, защищая страну. Мы должны быть толерантными, ведь это будущее, к которому мы стремимся. В то же время задача правительства позаботиться о доступной среде для лиц с инвалидностью, ведь даже надлежащие пандусы – это до сих пор редкость в Украине.