В Мінсоцполітики зробили важливу заяву: хочуть скасувати соціальні виплати

Очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що пенсії по інвалідності роблять людей утриманцями. Вона назвала більш ефективні способи підтримки людей з обмеженими можливостями.

В Україні планують повністю переглянути стратегію підтримки людей з інвалідністю. Соціальні виплати хочуть замінити “більшою економічною незалежністю”.

З відповідною заявою виступила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами в Україні стрімко зростає кількість людей з інвалідністю. Причина – військові дії. В уряді планують скорочення соціальних виплат та скасування виплат для частини людей з інвалідністю. Скоротити всі види соціальної підтримки в плани міністерства не входить.

Як стверджує Жолнович, що в Мінсоці підрахували, чи варто зберігати всі види соціальної підтримки на тому ж рівні, що і зараз. Для прикладу, якщо людина успішно пройшла реабілітацію, отримала протез, пройшла перекваліфікацію чи має підходяще місце роботи, має житло та бажає працювати, і при цьому отримувати дохід на рівні 14-20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію з інвалідності у розмірі дві тисячі гривень.

Тож на думку Оксани Жолнович, краще буде направити кошти на надання супроводу на робочому місці, з урахуванням особливих потреб людини з інвалідністю. За словами чиновниці, замість того щоб виплачувати мізерну грошову допомогу краще забезпечити осіб з особливими потребами економічною незалежністю.

Загалом українці повинні звикати до того, що осіб з інвалідністю стане більше. Все це наслідки війни, тож нам потрібно бути більш терплячими та не відвертатися від людей, які постраждали від війни, захищаючи країну. Ми повинні бути толерантними, адже це майбутнє до якого ми прагнемо. Водночас завдання уряду подбати про доступне середовище для осіб з інвалідністю, адже навіть належні пандуси – це досі рідкість в Україні.