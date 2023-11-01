Актуальные тарифы на газ и электроэнергию с 1 ноября: к чему готовиться 

В Украине с 1 ноября тарифы на электроэнергию и газ не изменится. При этом за электричество придется платить больше, с учетом тарифа летом следующего года.

В ноябре украинцев ждет разгар отопительного сезона.

Также в этот период эксперты ожидают активизацию атак российских оккупантов на украинскую энергосистему. А вот будут ли отключения и сколько они продлятся пока неизвестно. Худший сценарий – ситуация будет настолько сложной, что энергетикам придется использовать утвержденные графики отключения.

Графики обнародованы на сайтах поставщиков электроэнергии. В некоторых случаях электроэнергии может не быть в течение семи часов подряд. Однако такие графики будут использовать только при совпадении сразу нескольких негативных обстоятельств – поврежденные объекты генерации систем распределения, отсутствии возможности быстро отремонтировать и восстановить оборудование.

Стоимость отопления, электроэнергии и газа в ноябре не изменится. Однако по сравнению с ноябрем 2022 года украинцам придется платить больше как минимум за электричество. Так, в прошлом году тариф на 1 кВт-ч потребления до 250 кВт в месяц составлял 1,44 гривны, при потреблении более 250 кВт – 1, 68 гривен.

Для примера, если в ноябре 2022 года вы потребляли 249 кВт-ч, то за это приходилось платить 358,56 гривен. А в ноябре 2023 года за тот же объем придется платить 657,36 гривен. Для тех семей, которые оформили субсидию, подорожание будет полностью компенсировано увеличение размера выплаты.

Тариф на газ в Украине действует до мая 2024 года. В Нафтогазе, услугами которого пользуются 98% украинцев, действует цена 7,96 гривен за кубометр. А уже с мая следующего года цена газа может вырасти. Несмотря на обещания правительства не повышать цены на газ и тепло во время действия военного положения, уже этой весной цифры в платежках могут существенно возрасти, ведь повышение тарифов до рыночного – это одно из требований на пути к вступлению в ЕС.