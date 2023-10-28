Неудачи будут преследовать до конца осени: астрологи назвали 3 знака зодиака, которым следует готовиться к проблемам

В целом конец осени 2023 года будет достаточно благоприятным для большинства знаков зодиака, но некоторые из них столкнутся с трудностями. Будут задержки на работе, недоразумения, проблемы в личной жизни и со здоровьем. Читайте дальше, чтобы узнать, кому следует готовиться к неприятностям.

Близнецы

Представителей этого знака ждут трудности на любовном фронте и на работе. В это время стоит проявлять заботу и поддержку. Ваша вторая половина должна переосмыслить некоторые моменты, поэтому не нужно наседать. Одиноким представителям знака Близнецы стоит больше времени проводить в людных местах, ведь есть все шансы встретить вторую половинку.

В конце ноября стоит обратить внимание на состояние здоровья и не забывайте поддерживать форму. Умеренные физические нагрузки будут полезными.

Дева

Вы вынуждены покинуть зону комфорта, чтобы найти новые источники дохода. Этой осенью вы сделаете все возможное, чтобы улучшить финансовое положение.

Кроме финансовых дел вас ждет настоящая проверка на выносливость. Вероятно, вас будут заставлять нарушать свои ценности. Астрологи указывают на высокую вероятность юридических споров и открытия судебных дел.

Из позитива – вы можете получить неплохой доход с инвестиций, которые сделали ранее. Если же вы не вкладывали деньги, то стоит поискать альтернативные источники дохода, но спешка здесь ни к чему.

Водолей

Конец осени может принести семейные проблемы и стать началом долгого периода ссор. Семейных Водолеев ждет напряжение в отношениях, что приведет к проблемам со здоровьем.

Также возможны проблемы на работе, поэтому если есть такая возможность, возьмите отпуск и займитесь своими любимыми делами. Не нужно напрягаться, заботьтесь только о себе. Не нужно тратить ресурсы на то, чтобы доказать кому-то свою правоту. В конце концов это ваша жизнь, и вам понятнее, что и как делать для собственной выгоды.