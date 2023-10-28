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Нацбанк представил новые 10 гривен: как они выглядят

29.10.2023
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Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету. На этот раз это десять гривен. Монету назвали “Украинский язык”, она является продолжением серии “Духовные сокровища Украины”. 

27 октября Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету “Украинский язык”. Ее посвятили Дню украинской письменности и языка. 

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины. 

Как уже отмечалось, новая памятная монета станет продолжением серии “Духовные сокровища Украины”. Ее номинал 10 гривен, а тираж составляет всего 5 тысяч единиц. 

На аверсе монеты расположена стилизованная буква “Ї” с соловьем, а в центре буквы присутствует герб Украины. 

На реверсе присутствует стилизованная композиция из букв украинского алфавита. 

Относительно других характеристик монеты, то известно следующее. Она изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла – 31,1 грамма, диаметр монеты 38,6 мм. Монета украшена золотом, содержание золота не менее 0,0002 грамма. В ноябре также планируют ввести в обращение аналогичную монету, но номиналом 5 гривен. Она будет изготовлена из нейзильбера, а тираж составит 75 тысяч штук. 

Напомним, что НБУ снизил учетную ставку до 16%. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка. 

Национальный банк Украины сразу на 4% уменьшил размер учетной ставки с 27 октября – с 20% до 16% годовых. В то же время НБУ сохраняет процентные ставки по своим операциям с банками.

Кроме того, как сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году до 4,9%. Несмотря на то, что это хорошая новость, это не застраховывает украинцев от роста цен на товары и услуги. При этом стабильный курс доллара добавляет уверенности украинцам, ведь несмотря на мрачные прогнозы экспертов, НБУ обеспечивает стабильный курс, что крайне важно в сложные времена, из-за войны, блекаутов и других вызовов. 

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29.10.2023
1 хвилина на прочитання
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