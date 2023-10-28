Нацбанк представил новые 10 гривен: как они выглядят

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету. На этот раз это десять гривен. Монету назвали “Украинский язык”, она является продолжением серии “Духовные сокровища Украины”.

27 октября Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету “Украинский язык”. Ее посвятили Дню украинской письменности и языка.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Как уже отмечалось, новая памятная монета станет продолжением серии “Духовные сокровища Украины”. Ее номинал 10 гривен, а тираж составляет всего 5 тысяч единиц.

На аверсе монеты расположена стилизованная буква “Ї” с соловьем, а в центре буквы присутствует герб Украины.

На реверсе присутствует стилизованная композиция из букв украинского алфавита.

Относительно других характеристик монеты, то известно следующее. Она изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла – 31,1 грамма, диаметр монеты 38,6 мм. Монета украшена золотом, содержание золота не менее 0,0002 грамма. В ноябре также планируют ввести в обращение аналогичную монету, но номиналом 5 гривен. Она будет изготовлена из нейзильбера, а тираж составит 75 тысяч штук.

Напомним, что НБУ снизил учетную ставку до 16%. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Национальный банк Украины сразу на 4% уменьшил размер учетной ставки с 27 октября – с 20% до 16% годовых. В то же время НБУ сохраняет процентные ставки по своим операциям с банками.

Кроме того, как сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году до 4,9%. Несмотря на то, что это хорошая новость, это не застраховывает украинцев от роста цен на товары и услуги. При этом стабильный курс доллара добавляет уверенности украинцам, ведь несмотря на мрачные прогнозы экспертов, НБУ обеспечивает стабильный курс, что крайне важно в сложные времена, из-за войны, блекаутов и других вызовов.