Ілон Маск задумав перетворити Twitter на сайт знайомств

Американський бізнесмен Ілон Маск у 2024 році має намір перетворити свою соціальну мережу Х (раніше Twitter) на сайт для знайомств та цифровий банк. Про це пише новинний портал Business Insider , посилаючись на збори компанії Х.

У матеріалі йдеться, що компанія провела збори вищого керівництва за участю Маска та генерального директора фірми Лінди Яккаріно. Під час нього підприємець заявив, що X 2024 року стане повноцінним сайтом знайомств, а також цифровим банком. Проте Маск не уточнив, як саме відбудеться трансформація.

До цього власник соцмережі X Ілон Маск заявив , що користувачі зможуть здійснювати аудіо- та відеодзвінки. Зазначається, що функція доступна лише для користувачів iOS. Користувачі зможуть приймати дзвінки від власників облікових записів, на які вони підписані.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск задумався над відключенням Twitter для Європи