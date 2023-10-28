Уклонисты еще сами захотят в ВСУ: правила мобилизации могут коренным образом изменить

Мобилизация продолжается и в ТЦК продолжают жаловаться, что ее планы выполнять очень тяжело. Есть большой дефицит людей как на фронте, так и в тылу. Есть и дальше большое количество лиц, уклоняющихся от военкомата. И дело даже не в том, что люди не приходят в ТЦК добровольно, как это обязывает закон, а в том, что даже игнорируют уже полученные повестки. Военные говорят, что все из-за страха перед армией и с этим нужно что-то делать. Такое мнение высказал бывший командир роты батальона “Айдар” Евгений Дикий.

Нужно отходить от совковых стандартов

Евгений Дикий утверждает, что сейчас в ВСУ до сих пор действуют совковые стандарты, и их нужно полностью искоренять. Например, сейчас военный может уволиться со службы или вернуться домой разве что если станет инвалидом, или вовсе погибнет. Такое отношение и такие условия недопустимы.

Дикий говорит, что людей нужно не запугивать, а мотивировать. И мотивировать не просто словами, а четким законодательством, которое должно быть прописано и официально утверждено. Вот что он хотел бы изменить:

Прописать четкий срок, сколько человек может находиться на фронте. К примеру, 1,5 года. Этого вполне достаточно, чтобы подготовить военную замену и у первого тоже будет какое-то четкое понимание того, сколько ему нужно еще продержаться. Разрешить военным служить в тех воинских частях, в которых они хотят. То есть выбирать часть. Разрешить частям самостоятельно набирать людей, бойцов, устраивать для них пробные периоды и отбирать тех, кто действительно пригоден к той или иной боевой задаче. Учитывать навыки человека. То есть если речь идет о замечательном управленце, айтишнике или менеджере, который при этом впервые держит в руках оружие, то лучше оставить такого человека работать в тылу, ведь экономике тоже нужна поддержка.

Ну и напоследок это ужесточить наказание за уклонение от военной службы. Потому что сейчас это только штраф, а нужно, чтобы было уголовное наказание.