Названа вартість Xiaomi 14 і 14 Pro

Інформацією щодо вартості смартфонів поділився відомий інсайдер Ішан Агарвал за кілька годин до прем’єри.

Базовий Xiaomi 14 у конфігурації з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ обійдеться у 4299 юанів. Якщо перевести у долари, виходить $590. Флагманський Xiaomi 14 Pro запропонують за ціною від 5399 юанів. Це $740.

Ціни вищі, ніж у минулорічних Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro. Це зумовлено відмовою від версій із накопичувачем ємністю 128 ГБ. Крім того, однокристальна система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 вийшла не тільки дуже потужною, а й досить дорогою. Нарешті, обидва Xiaomi 14 отримають визначні екрани з рекордною піковою яскравістю 3000 ніт.

Прем’єра смартфонів відбудеться сьогодні о 14:00. Тоді ж буде представлено фірмову операційну систему HyperOS на основі Android 14.