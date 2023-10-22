В Украине введут новые правила обмена валют: в НБУ раскрыли детали

Национальный банк Украины обязал все банки, которые обменивают поврежденные купюры долларов на новые, указывать стоимость и сроки обмена. При этом для обмена нужно оплатить комиссию.

Такая услуга будет стоить от 7% до 50% от суммы. Если банкам, кроме обмена купюр, также потребуется убедиться в платежеспособности (что не редкость для инкассо(, за это тоже придется платить.

Если для инкассо выбрать Райффайзен, то с 1000 долларов придется заплатить 70 долларов комиссии и 10 гривен за проверку купюр. Так, на своем сайте банк утверждает, что размер комиссии за обмен банкнот (мгновенное инкассо) составляет всего 7% от суммы. Дополнительно придется оплатить от 0,35 до 1 гривны за каждую купюру, если вам нужно установить платежеспособность купюры до того, как отправить ее на обмен.

Если же с тысячей долларов прийти в АккордБанк, то там придется заплатить 150 долларов комиссии и 20 гривен за проверку банкноты. Также дороже придется заплатить за проверку платежеспособности купюр, в то время, как максимальная стоимость в Райффайзен составляет 1 гривну за банкноту, в АккордБанке придется заплатить не менее 2 гривен за купюру, но минимум 20 гривен.

КредитБанк тоже берет 15% комиссии. С тысячи долларов придется заплатить 150 долларов комиссии и 10 гривен за проверку банкнот. При этом минимальная комиссия составляет 350 гривен. То есть если вам нужно заменить старые 10 долларов, то комиссия обойдется почти те же 10 долларов, ведь за них можно получить около 370 гривен Поэтому для обмена малой суммы КредитБанк точно не подходит.

MTB Bank не указывает на своем сайте стоимость инкассо. Однако обратившись в службу поддержки мы выяснили, что комиссия составит аж 20% от суммы, то есть 200 долларов при обмене тысячи долларов. За проверку банкнот придется оплатить еще 30 копеек за каждую, но минимальная сумма 20 гривен.