В Україні запровадять нові правила обміну валют: в НБУ розкрили деталі

Національний банк України зобов’язав всі банки, які обмінюють пошкоджені купюри доларів на нові, вказувати вартість та терміни обміну. При цьому для обміну потрібно сплатити комісію.

Така послуга коштуватиме від 7% до 50% від суми. Якщо банкам, крім обміну купюр, також буде потрібно переконатися у платоспроможності (що не рідкість для інкасо(, за це теж доведеться платити.

Якщо для інкасо обрати Райффайзен, то з 1000 доларів доведеться сплатити 70 доларів комісії та 10 гривень за перевірку купюр. Так, на своєму сайті банк стверджує, що розмір комісії за обмін банкнот (миттєве інкасо) становить всього 7% від суми. Додатково доведеться сплатити від 0,35 до 1 гривні за кожну купюру, якщо вам потрібно встановити платоспроможність купюри до того, як відправити її на обмін.

Якщо ж з тисячею доларів прийти до АкордБанку, то там доведеться сплатити 150 доларів комісії та 20 гривень за перевірку банкноти. Також дорожче доведеться заплатити за перевірку платоспроможності купюр, в той час, як максимальна вартість в Райффайзен складає 1 гривню за банкноту, в АкордБанку доведеться сплатити не менше 2 гривень за купюру, але мінімум 20 гривень.

КредитБанк теж бере 15% комісії. З тисячі доларів доведеться сплатити 150 доларів комісії та 10 гривень за перевірку банкнот. При цьому мінімальна комісія складає 350 гривень. Тобто якщо вам потрібно замінити старі 10 доларів, то комісія обійдеться майже ті самі 10 доларів, адже за них можна отримати близько 370 гривень Тож для обміну малої суми КредитБанк точно не підходить.

MTB Bank не вказує на свому сайті вартість інкасо. Однак звернувшись до служби підтримки ми з’ясували, що комісія складе аж 20% від суми, тобто 200 доларів при обміні тисячі доларів. За перевірку банкнот доведеться сплатити ще 30 копійок за кожну, але мінімальна сума 20 гривень.