НБУ анонсировал новые купюры, которые уже вводят в обращение: старые больше не будут действительны

Национальный банк Украины уже неоднократно подчеркивает, что купюры, которые сейчас в обращении будут постепенно обновлять. Для этого старые будут выводить из обращения, а вводить новые. Причем коснется это очень многих банкнот и монет. В частности, теперь недействительными будут считаться банкноты номиналом от 1 до 200 гривен выпущенные до 2003 года, а также все монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Все настолько критично, что эти купюры даже не будут приниматься при наличном расчете. Гражданам, имеющим дома подобную наличность, советуют обратиться в специальные пункты обмена и бесплатно обменять эти деньги на банкноты нового образца.

Где можно обменять средства?

Обменять совершенно бесплатно старые купюры можно в некоторых отделениях ПриватБанка, Ощадбанка, Райффайзена и ПУМБ. Однако, прежде чем идти с наличными деньгами в один из этих банков, сначала позвоните на горячую линию и убедитесь, в каком точно из отделений вам смогут предоставить такую услугу.

Также осуществить обмен можно в подразделениях Национального банка:

в Киеве: Контрактовая площадь, 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

Харьков: Театральная пл., 1;

Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.

Купюры будут принимать до завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после него.

“По состоянию на сегодняшний день в обращении еще остается почти 7,2 млрд штук монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Банкноты старого образца, введенные в обращение до 2003 года, остаются в обращении совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020-2023 годы осуществлен обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысяч штук – в течение сентября этого года”, — пишет НБУ.

Теперь же с 24 октября 2023 в обращение вводят новую купюру номиналом 20 гривен.

“Национальный банк с 24 октября 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года – с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска“, — говорится на главном сайте учреждения.