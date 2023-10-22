НБУ анонсировал новые купюры, которые уже вводят в обращение: старые больше не будут действительны

Национальный банк Украины уже неоднократно подчеркивает, что купюры, которые сейчас в обращении будут постепенно обновлять. Для этого старые будут выводить из обращения, а вводить новые. Причем коснется это очень многих банкнот и монет. В частности, теперь недействительными будут считаться банкноты номиналом от 1 до 200 гривен выпущенные до 2003 года, а также все монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Все настолько критично, что эти купюры даже не будут приниматься при наличном расчете. Гражданам, имеющим дома подобную наличность, советуют обратиться в специальные пункты обмена и бесплатно обменять эти деньги на банкноты нового образца.
Где можно обменять средства?
Обменять совершенно бесплатно старые купюры можно в некоторых отделениях ПриватБанка, Ощадбанка, Райффайзена и ПУМБ. Однако, прежде чем идти с наличными деньгами в один из этих банков, сначала позвоните на горячую линию и убедитесь, в каком точно из отделений вам смогут предоставить такую услугу.
Также осуществить обмен можно в подразделениях Национального банка:
- в Киеве: Контрактовая площадь, 2А;
- в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
- во Львове: ул. Коперника, 4;
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
- Харьков: Театральная пл., 1;
- Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.
Купюры будут принимать до завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после него.
“По состоянию на сегодняшний день в обращении еще остается почти 7,2 млрд штук монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Банкноты старого образца, введенные в обращение до 2003 года, остаются в обращении совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020-2023 годы осуществлен обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысяч штук – в течение сентября этого года”, — пишет НБУ.
Теперь же с 24 октября 2023 в обращение вводят новую купюру номиналом 20 гривен.
“Национальный банк с 24 октября 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года – с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска“, — говорится на главном сайте учреждения.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter