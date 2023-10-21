Названы области, где большинство украинцев получают в среднем по 7000 гривен пенсии

Украина не может похвастаться пенсионными выплатами. Они у нас откровенно скудны, особенно если сравнивать их с нынешними ценами на продукты и услуги или тем более с европейскими пенсиями. Без льгот, субсидий и помощи от близких большинство пенсионеров не смогли бы прожить даже полмесяца на ту сумму, которую они получают. Но столь критическая ситуация не у всех. В Пенсионном Фонде заявили, что средняя пенсия украинцев в октябре 2023 г. выросла минимум на 15% и теперь составляет более 7000 гривен. Правда, такая картина наблюдается не во всех без исключения областях.

Где люди получают самые высокие пенсии?

Согласно статистическим данным самые высокие средние пенсии, а именно примерно по 7200 гривен получают в Киеве и области, на втором месте Ровенская область (6670 грн), далее Донецкая и Луганская области (приблизительно 6300 грн) и замыкает число лидеров Днепропетровской области со средней пенсией в 5860 грн. Наименьшие выплаты получают жители Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областей. Там средняя пенсия колеблется около 4100 гривен.

Однако стоит отметить, что среднюю выплату получает около трети украинцев, если не меньше. А вот подавляющее большинство сидит на минималке, которая колеблется в пределах 3000 гривен. Есть небольшой процент тех, кто получает более 10 000 гривен ежемесячно. По свежим данным, это 10% всего числа пенсионеров. Также примерно 3-4% получают максимальную пенсию, равную десяти минимальным.

В 2024 году пенсии возрастут

Уже известно, что в марте 2024 пенсии и минимальная зарплата возрастут. Минимальная пенсия вырастет примерно до 2500 гривен, а зарплата будет сначала 7000, а затем 8000 гривен.

Так на выплаты повлияет ежегодная индексация. Правда, инфляция тоже не стоит на месте и по предварительным прогнозам экспертов, она практически сразу “съест” это повышение.