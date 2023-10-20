Штраф 170 000 гривен: что теперь не имеют права делать украинцы в своих квартирах

Жителей одного из регионов Украины предупредили о повышении штрафов за балконы и достройки без надлежащего на то разрешения. Поэтому жителям столицы теперь грозит штраф около 170 000 гривен.

Сначала владельцу проблемного помещения вынесут предписание, и если лицо добровольно не исправит ситуацию, то на него наложат штраф.

Власти столицы Украины намерены ужесточить наказание за балконы, террасы и другие достройки в исторических зданиях. Штрафы за нарушение вырастут до 170 000 гривен.

Об этом сообщила руководительница департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Марна Соловьева.

По ее словам, сначала владельцу помещения поступит предписание с требованием исправить нарушение, если владелец откажется выполнить его, то на него наложат штраф.

Относительно суммы штрафа, то сейчас для физических лиц он составляет 1 700 гривен, для юридических лиц это наказание будет более значительным, сумма штрафа составит от 17 000 до 170 000 гривен. В то же время Соловьева добавляет, что сейчас в департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации активно работают над изменениями в законодательство об охране культурного наследия. Поэтому штрафы за нарушения могут вырасти в несколько раз.

Напомним, что с первого ноября налоговая начнет масштабную проверку с наложением штрафов за нарушения, в том числе штрафы получат те предприниматели, которые до сих пор не используют РРО, хотя и должны.

Возобновление налоговых проверок — это одно из требований Международного валютного фонда в обмен на предоставление Украине очередного транша помощи.

Отметим, что Верховная Рада поддержала законопроект госбюджета на 2024 год. На первом месте расходы на оборону, на втором — социальные расходы. Уже весной следующего года пенсии украинцев вырастут, на этот раз впервые применят специальные пенсионные баллы. По мнению чиновников это поможет улучшить финансовое положение одной из самых уязвимых категорий населения.